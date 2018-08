Bloemenstoet ook live op Joe 18 augustus 2018

02u52 0

Joe brengt op zondag 26 augustus live radio vanuit Blankenberge. De mobiele radiostudio, een opvallend kleurrijke mobilhome, wordt opgesteld op het Leopold III-plein tijdens de Bloemenstoet. In en rond de studio is er animatie voor het publiek. De aanwezigheid van Joe past in de promotie voor het bloemencorso. Voorafgaand aan het evenement zijn er radiospots die het corso en Blankenberge in de kijker zetten. Op 26 augustus trekt de jaarlijkse Bloemenstoet vanaf 14.30 uur door de straten en langs de zeedijk van de kuststad. (BHT)