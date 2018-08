Bloemencorso apotheose van topzomer TEKORT VAN 300.000 BLOEMEN VALT NIET OP IN STOET BART HUYSENTRUYT

27 augustus 2018

02u34 0 Blankenberge De topzomer van 2018 is gisteren afgesloten met het drukbezochte Bloemencorso in Blankenberge. De achttien groepen moesten het met ruim 300.000 dahlia's minder stellen, door de droogte. "Maar dat hebben we zo goed mogelijk proberen te camoufleren", zegt een tevreden regisseur Hans Van Quathem.

De Bloemenstoet, de traditionele toeristische afsluiter van het seizoen, lokte gisteren weer vele tienduizenden mensen naar Blankenberge. Het mindere weer was geen spelbreker. De bezoekers kregen een spektakel aan kleuren te zien. Al waren dat er wel minder dan de de vorige jaren. De droge zomer was immers een rotperiode voor de bloemen. De achttien wagens konden 'slechts' gebruik maken van zo'n 700.000 dahlia's, ruim 300.000 minder dan andere jaren. Enkele kleuren waren nauwelijks beschikbaar. "Het werd een beetje improviseren, maar daar weten we intussen wel raad mee", zegt regisseur Hans Van Quathem, die zondagochtend nog snel alle wagens aan een laatste inspectie onderwierp. Het leeuwendeel van de bloemen wordt jaarlijks geplukt in het Nederlandse Zundert, en ook daar eist de extreme hitte van juni en juli nu haar tol. "Ondanks de overgang naar wisselvallig weer konden de bloemen niet snel genoeg herstellen", zegt Ludo Gommens, voorzitter van de Bloemencommissie Zundert. "En dus waren onze vrachtwagens wat minder gevuld dan andere jaren."





De editie van dit jaar stond in het teken van film. Dansgroep Paso Doble trok de stoet op gang, met in hun zog de stadswagen Troy. Geert Willem en Wim De Clerck bouwden het paard van Troje na: een indrukwekkend zicht. Net als vorig jaar waren er geen andere Blankenbergse groepen te bewonderen in de stoet. Op de jeugdwagen na, werd het rekenen op ervaren groepen uit Dendermonde, Aalst en Nederland om voor de bloemenpracht te zorgen. Zij bouwden hun wagens rond films als Star Wars, Jaws, Indiana Jones of Titanic. De vele toeschouwers genoten en bedachten de mooiste wagens met een welverdiend applaus.





De massale opkomst had evenwel ook een nadeel: bijna nergens in en rond Blankenberge was er gisteren nog een parkeerplaatsje te vinden. Waar het corso tijdens vorige jaren nog vaak een wisselvallige zomer moest redden, was dat dit jaar duidelijk niet het geval. In Blankenberge zie je dezer dagen alleen maar gelukkige gezichten, die na een zomer vol hard werken ook konden genieten van de voorbijtrekkende stoet: een traditie die al ruim een eeuw standhoudt.