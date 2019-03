Blankenbergse burgemeester eerste vrouw aan het roer van kustreddingsdienst GUS

28 maart 2019

15u24 0 Blankenberge De Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA) volgt Johnny Devey op als voorzitster van de kustreddingsdienst IKWV. Ze is de eerste vrouw die de IKWV voorzit. Na drie jaar neemt Nieuwpoorts schepen Bert Gunst (CD&V) het van haar over.

Johnny Devey gaf symbolisch de misthoorn door aan Daphné Dumery. “Veiligheid en preventie zijn het belangrijkste. Daarom is een samenwerking met alle kustgemeenten heel belangrijk”, vindt ze.

Bert Gunst zal haar vanaf 2022 opvolgen als IKWV-voorzitter. Zowel Dumery als Gunst zetelen voor de eerste keer in de raad van bestuur. Koksijds schepen Lander Van Hove is verkozen tot ondervoorzitter. Hij is vroeger nog redder aan zee geweest.

1.400 strandredders

Vorig jaar hielpen de redders van IKWV 402 baders en watersportbeoefenaars in moeilijkheden en kwamen ze 1.708 keer tussen voor verloren gelopen kinderen. Tijdens de zomer zullen meer dan 1.400 strandredders ingezet worden. Waar er wanneer permanentie is, kan je zien op www.ikwv.be.