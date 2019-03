Blankenberge trekt steun aan mug-heli op: 5.000 euro in 2019 Bart Huysentruyt

26 maart 2019

21u37 9 Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge heeft beslist om de toelage van de mug-heli op te trekken tot 5.000 euro in 2019. Sinds het verdwijnen van de mug-dienst van het AZ Zeno in Blankenberge is de helikopter nog belangrijker geworden.

Elk jaar is het voor de mug-heli zoeken naar financiële middelen. Jaarlijks gaat de organisatie met als basis AZ Sint-Jan in Brugge langs bij de lokale besturen met de vraag naar ondersteuning. Tot dit jaar droeg Blankenberge 1.500 euro bij per jaar. “Een goede bereikbaarheid van onze badstad voor dringende medische hulpverlening is meer dan deze investering waard”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA), bijgetreden door schepen van Financiën Jurgen Content (sp.a): “Financiële ondersteuning vergt keuzes maken en de huidige coalitie maakt dan ook deze bewuste positieve keuze.”