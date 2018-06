Blankenberge, Hollywood aan de kust 27 METER LANGE LETTERS BLIKVANGER VAN NIEUW STATIONSPLEIN BART HUYSENTRUYT

25 juni 2018

02u37 0 Blankenberge Blankenberge pronkt met het vernieuwde Leopold III-plein, het eerste wat je ziet als je uit het station komt. Reusachtige naamletters van de stad heten de bezoekers welkom, waardoor je je in Hollywood waant. "Dit is een grote verbetering", vindt Sven Neirinck van brasserie Terminus.

Het nieuwe stationsplein telt vier - nee, geen vijftig - tinten grijs en sluit mooi aan op de al heraangelegde centrumstraten. De eyecatcher stelt het woord Blankenberge voor en is eigenlijk een zitmeubel van 27 meter lang. "Het idee werd ons ingefluisterd door kunstenares Kaat Vandermarliere", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Ze heeft gewerkt met de haar typisch gekende 'ventjes'. Dat zijn de mensenfiguurtjes die op elke letter te zien zijn. Ook elders in de stad kan je die ventjes ontdekken."





Het doet een beetje denken aan de letters boven Hollywood. Leuk is dat de letters kleurrijk te verlichten zijn, wat een uniek beeld oplevert eenmaal de duisternis over Blankenberge valt. "Hier gaan veel selfies getrokken worden, iedereen neemt zo een stukje Blankenberge mee naar huis", zegt de kunstenares. "Je kan je ook in de letters nestelen. De kusttram passeert hier. De mensen worden uitgenodigd om voor ons stadje te kiezen."





Plaats voor terrassen

"Ik denk dat we hier de kers op de taart zetten van een heel geslaagd nieuw centrum", vult De Clerck aan. "EHet vroegere plein was uitgeleefd. Het oude VVV-kantoor, de kiosk, de losliggende mozaïeksteentjes: ze zijn allemaal verdwenen. In de plaats kiezen we voor een open plein, waar plaats is voor terrassen en waar verplaatsbare plantenbakken op allerlei manieren ingericht kunnen worden. Ook met de zitelementen kunnen we schuiven. In de zomer wordt dit plein een evenementenzone, in de winter eerder een plek voor verpozing."





De reacties op het plein zijn positief. Volgens horecabaas Sven Neirinck van brasserie Terminus hebben zijn klanten nu een totaal ander uitzicht dan vroeger.





"Ik werk al veertien jaar op dit plein, waarvan 4 jaar als uitbater van deze zaak. Je kan het simpelweg niet meer met vroeger vergelijken. Toen bezeerden mensen zich op het plein, omdat de steentjes schots en scheef lagen. Nu is het uitzicht totaal anders. Niet alleen het plein, maar ook het station ziet er modern uit. Het heeft me zelfs geïnspireerd om te investeren in een nieuw terras. Zo creëer je een nieuwe dynamiek in de stad."





2,7 mijoen euro

Het kostenplaatje is evenwel niet min: 2,7 miljoen euro. Het plein mag dan wel eigendom zijn van de NMBS, toch is het de stad die de factuur betaalt. Nadien staat nog de heraanleg van de Weststraat gepland. Daarna volgt nog de facelift van de Grote Markt.