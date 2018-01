Blankenberge heeft beste Kruidvat van België 02u43 0 Foto Bart Huysentruyt De werknemers van Kruidvat Blankenberge zijn dolenthousiast. Blankenberge De Kruidvat-winkel op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge heeft de nationale winkelwedstrijd gewonnen.

Deze drogisterijwinkel mag zich een heel jaar de 'Beste Kruidvat van België' noemen. Om de overwinning te vieren werden de eerste 100 klanten van deze winkel gisteren getrakteerd op een gebakje. De Kruidvat Winkelwedstrijd is een jaarlijks initiatief waarbij alle filialen worden beoordeeld op criteria als winkeluitstraling en klanttevredenheid. Naast het deskundige oordeel van een jury, brengen ook mystery shoppers meerdere keren per jaar een bezoek aan de winkels. Het winkelteam krijgt als beloning een gezamenlijk citytrip naar de Zweedse hoofdstad Stockholm cadeau. Winkelmanager Elly Grammens is dolgelukkig: "Dit is fantastisch. We hebben een heel enthousiast en betrokken team dat zich iedere dag voor 100 procent inzet. Ik ben ontzettend trots op dit resultaat." (BHT)