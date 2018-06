Blankenberge beschermd tegen superstorm 6 MILJOEN EURO VOOR KAAIMUREN, EN DA'S PAS BEGIN BART HUYSENTRUYT

20 juni 2018

02u44 1 Blankenberge Blankenberge en het achterliggende poldergebied zijn beschermd tegen een extreme storm. De kilometers kaaimuren rondom de jachthaven zijn afgewerkt: een kost van 6 miljoen euro. "Dit is nog maar een begin", kondigt schepen Björn Prasse aan.

Sinds september 2016 zijn de werken aan de jachthaven van Blankenberge aan de gang. Ze kwamen er op vraag van Vlaanderen: de kustgemeenten moeten zich beter verdedigen tegen superstormen en extreme hoogwaterstanden. De zwakke punten in onze regio bevinden zich onder meer in Wenduine en Blankenberge. "De jachthaven is in de loop der jaren beetje bij beetje gegroeid, maar het was nooit echt één geheel", zegt schepen van Strand Björn Prasse (Open Vld).





Extra parking

"Dus hebben we de zones tussen Vuurtorenplein en Vismijntje en daarna tussen Paravang en de duinen aangepakt. Er staan nu hogere kaaimuren die het water moeten tegenhouden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een wandelpad te maken rondom de jachthaven. Dat is een kleine twee kilometer lang en mooi afgewerkt met extra zitbanken, meer groen en een mooie natuursteen. Kustverdediging moet niet enkel efficiënt zijn, maar mag er ook goed uitzien. Net op dat vlak hebben we als gemeente een extra inspanning geleverd. Ons deel daarin bedraagt 1 miljoen euro."





Maar het karwei is lang niet af. In die hele verdedigingsgordel rond de haven is de Barcadère nog het meest kritieke punt. Daarover vonden Blankenberge en Vlaanderen lange tijd geen overeenkomst. Die is er sinds begin dit jaar wél.





"We hebben lang gediscussieerd over het behoud van de parkeerplaatsen tussen de Franchommelaan en de haven. Die zijn voor bewoners van de appartementen daarrond en bezoekers aan de horecazaken erg belangrijk. Nu is er een overeenkomst om die parkeerplaats herin te richten en zelfs extra plaatsen bij te creëren. Die werken zullen allicht pas na de zomer van 2019 starten." En dan volgt nog een groot werk, want ze willen in Blankenberge meteen het hele havengebied fraaier maken. Dat kan met een nieuw steigerplan in de oude jachthaven. Daar moeten nieuwe pontons komen. "Het nieuwe gedeelte van onze jachthaven is op die manier al mooier gemaakt, nu moet ook het oude gedeelte aan de beurt komen", zegt Prasse. "Tegelijk moet dan ook de westelijke strekdam het staketsel vervangen. Op die manier zorgen we voor meer diepte in de havengeul, waardoor we de nieuwe types boten beter kunnen ontvangen. Tegelijk beschermen we op die manier ook onze haven bij extreem weer."





Admiral Freebee

Die plannen zijn voor de toekomst en moeten hun einde kennen tegen 2024. Eerst is er, op 30 juni, nog een optreden van Admiral Freebee op de Barcadère. De stad organiseert het concert om bewoners en handelaars te bedanken voor hun geduld.