Blancas mag Casino uitbaten tot 2035 07 juni 2018

02u47 0

De stad Blankenberge wijst de concessie voor de periode 2021-2035 van het Casino toe aan de nv Blancas. Datis ook de huidige uitbater. De keuze is dus niet verrassend. Blancas bood de maximum concessieprijs van 850.000 euro per jaar, en een investeringsenvelop van 1 miljoen euro om de renovatie van de buitenschil mee te helpen financieren. Daarmee zijn de doelstellingen van de stad bereikt. "Met Blancas hebben we een loyale concessionaris waarmee we al altijd goed konden samenwerken", zegt burgemeester Ivan De Clerck.





In nieuw jasje

"De aanpak van de buitenschil moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De dakherstellingen, nieuwe gevelbekleding en nieuwe ramen zijn prioritair, maar ook de neonreclames, luifels en buitenverlichting verdienen een nieuw jasje. Samen met de uitbater zullen we hier zo snel mogelijk werk van maken. Mogelijk kunnen we hier ook de nieuwe huisstijl van de stad Blankenberge toepassen." Die nieuwe stijl, zwart en wit, werd onlangs zelfs nog toegepast in Antwerpen, wat tot hilariteit leidde bij de Blankenbergenaars. Volgens de stad zal de nv Blancas zo snel mogelijk werk maken om het engagement van meer dan twee miljoen euro als investeringsbelofte voor speelzaal en inkomhal waar te maken. "Deze unieke plek moet symbool staan voor de heropleving van de badstad. De nieuwe huisstijl van Blankenberge is overal merkbaar." (BHT)





Meer over Blankenberge

politiek