Bijna miljoen euro voor restauratie Antoniuskerk 10 april 2018

Vlaanderen kent een premie van 957.653 euro toe voor de restauratie van de Sint-Antonius Abt-kerk in Blankenberge. Met deze restauratiepremie wordt de oudste kerk van Blankenberge onder handen genomen. De daken van de Sint-Antonius Abt-kerk zijn aangetast door de kleine en grote klopkever, de leien zijn broos en de goten verroest. De daken en de goten worden volledig vernieuwd. Houten dak- en gewelfstructuren worden hersteld. De Sint-Antonius Abt-kerk is gebouwd halfweg de veertiende eeuw. Tijdens de negentiende eeuw groeide de bevolking van Blankenberge en het toerisme erg sterk zodat de kerk te klein werd. Daarom bouwde men een grotere kerk, de Sint-Rochuskerk, in het centrum van de badstad. De Sint-Antonius Abt-kerk werd in 1889 gesloten. In 1926 is de kerk gerestaureerd en in 1928 opnieuw verheven tot parochiekerk. Sinds 1937 is de kerk beschermd als monument.