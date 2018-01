Bewoners bevangen door rook na woonkamerbrand 25 januari 2018

In de Consciencestraat in het centrum van Blankenberge is dinsdagnacht even na middernacht brand uitgebroken in een appartement. Het vuur ontstond rond 00.30 uur op de eerste verdieping van het twee verdiepingen tellende gebouw. Het was de bewoonster van het gelijkvloers die het brandalarm had horen afgaan, de hulpdiensten belde en op zoek ging naar de oorzaak. Ze kwam uit bij haar bovenburen die nog lagen te slapen. Ze wekte de 60-jarige bewoonster en haar vriend, die vervolgens door de brandweer werden ontzet aan de achterkant van het gebouw. Beide bewoners werden daarna naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje werd opgevangen door de buurvrouw. De brandweer had weinig moeite om de brand te bestrijden, die gepaard ging met een flinke rookontwikkeling. De flat is dan ook vooral getroffen door rookschade en werd geventileerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk, maar ligt allicht bij een kortsluiting. De woonst is verzegeld. De flat is onbewoonbaar en de bewoners krijgen elders onderdak. (JHM)