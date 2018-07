Betrapte opvoedster betaalde boete toch niet 18 juli 2018

Ze deed nogal wat moeite om de Brugse strafrechter te overtuigen van het feit dat ze haar geldboete betaald had maar een jonge Luikse vrouw viel alsnog door de mand. Vorige maand zakte M.H., een opvoedster, zélf af vanuit Luik naar Brugge. Ze staat er terecht omdat ze tijdens Beachland van vorig jaar in Blankenberge betrapt werd met 2,5 gram cocaïne in de auto, tijdens een verkeerscontrole. "Om eens goed te kunnen feesten", zei ze. Vanwege de nultolerantie kreeg de vrouw een minnelijke schikking van 175 euro mee maar ze betaalde die niet. "Toch wel", opperde de vrouw op de zitting. "Maar de betaling was te laat." Dat werd de voorbije maand gecontroleerd door de procureur maar die vond geen spoor van een betaling terug. Wellicht zal de vrouw daarom niet de gunst van de opschorting krijgen maar wel een straf. (JHM)