Bestuurder met Parkinson mag nooit meer met de wagen rijden na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf: “Hij wist amper nog wat er gebeurd was” Siebe De Voogt

22 januari 2019

14u10 0 Blankenberge De 49-jarige man uit Blankenberge die in oktober Roger De Reese (78) doodreed in de A. Ruzettelaan, blijkt al 15 jaar de ziekte van Parkinson te hebben. K.G. pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf en wist volgens de politie een halfuur later amper nog wat er gebeurd was. De Brugse politierechter legde hem dinsdagmorgen een levenslang rijverbod op.

Het bijzonder tragische ongeval vond op 10 oktober vorig jaar even na 15 uur plaats in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Roger De Reese (78) en zijn vrouw Sonja Declercq (76) staken ter hoogte van het kruispunt met de Astridlaan te voet de rijbaan over, toen ze gegrepen werden door de kleine bestelwagen van Blankenbergenaar K.G. (49). Sonja mocht snel het ziekenhuis verlaten, maar haar man zou de aanrijding niet overleven. Hij overleed dezelfde dag nog. Ondanks een lekke band, reed K.G. na de aanrijding gewoon verder. Hij parkeerde zich om de hoek en wandelde verder naar huis. In paniek vertelde de veertiger z’n vriendin wat er gebeurd was.

Parkinson

De vrouw belde meteen de politie op, die haar vriend een halfuur later kwam arresteren. Volgens de agenten herinnerde G. zich maar half meer wat er even voordien gebeurd was. De man werd meegenomen voor verhoor, maar mocht uiteindelijk beschikken. Dinsdagmorgen werd in de Brugse politierechtbank duidelijk dat hij al sinds 2004 aan de ziekte van Parkinson lijdt. Volgens het parket speelde zijn ziekte geen rol bij het ongeval zelf, waardoor G. toch vervolgd werd. “Het gaat immers om zware feiten”, verduidelijkte de procureur. “Volgens de deskundige moesten de voetgangers voorrang verleend hebben aan het verkeer op de A. Ruzettelaan. De wagen van beklaagde was voor hen goed zichtbaar. Anderzijds concludeerde hij ook dat het ongeval te vermijden was, als de beklaagde een klein beetje was uitgeweken. Hij had bovendien altijd ter plaatse moeten blijven.”

Rijbewijs ingetrokken

Het rijbewijs van K.G. is sinds het ongeval ingetrokken. Volgens zijn advocaat gaat hij z’n verantwoordelijkheid niet uit de weg. “Mijn cliënt heeft een fout gemaakt en beseft dat maar al te goed. Hij wilde zich niet onttrekken aan de vaststellingen van de politie, maar was gewoon in paniek. Zijn ziekte zorgt ervoor dat hij in bijzonder stresssituaties soms anders reageert. In augustus 2017 kreeg hij elektroden in z’n hersenen ingeplant, om de effecten wat af te remmen. De dokters hebben hem toen nooit gezegd dat hij niet meer mocht rijden. Hij gaat dat ook sowieso niet meer doen.” G. nam dinsdagmorgen tijdens de zitting ook zelf het woord. “Ik heb enorm veel spijt en zou de klok willen terugdraaien”, sprak hij.

Levenslang rijverbod

Politierechter Peter Vandamme veroordeelde de man uiteindelijk tot 6 maanden cel met uitstel. Hij legde hem ook een levenslang rijverbod op en een geldboete van 6.400 euro, waarvan 1.600 euro effectief. Omdat Sonja en Roger voorrang hadden moeten verlenen bij het kruisen van de baan, werden ze voor één vijfde zelf aansprakelijk gesteld. De verdeling van de aansprakelijkheid is louter theoretisch, want omdat ze zwakke weggebruikers waren, betalen de verzekeringsmaatschappijen alle schade volledig terug.