Bestuurder crasht tegen duiker in gracht, houdt hoofd boven water en kan tijdig gered worden Mathias Mariën

14 april 2019

18u31 16 Blankenberge Langs de Blankenbergse Dijk in Blankenberge is vanmiddag even na 17 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. De 47-jarige bestuurder van een auto raakte wellicht met zijn wielen in de berm en verloor de controle over het stuur. Daardoor werd de man in de gracht gekatapulteerd. De gevolgen waren zwaar: de chauffeur kwam pas tot stilstand tegen een duiker. Door de klap zat de man vast in zijn wagen. Hij slaagde er gelukkig wel in om zijn hoofd boven water te houden in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer kon het slachtoffer uiteindelijk uit het wrak helpen. De man raakte zwaargewond aan zijn benen en was ook onderkoeld. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Niks wijst erop dat er een ander voertuig bij de crash was betrokken.