Bestuurder (31) houdt nat pak over aan crash 14 juni 2018

Een 31-jarige man uit Blankenberge beleefde dinsdagnacht de schrik van zijn leven toen hij even na middernacht met zijn voertuig in het water terechtkwam. Het ongeval gebeurde langs de Noordede in De Haan vlak bij het rondpunt Vijfwege. De hulpdiensten en een duikploeg snelden meteen ter plaatse, maar de dertiger kon voor aankomst van brandweer en politie al zelf uit zijn wagen klauteren via het raam. De man kwam er ongedeerd uit. (MMB)