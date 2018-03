Bestelwagen ramt vitrine beddenwinkel PAKJESBEZORGER REED TE HARD VOLGENS GETUIGEN MATHIAS MARIËN

23 maart 2018

02u40 0 Blankenberge Beddenwinkel Hypnos in de Kerkstraat is volledig vernield nadat een bestelwagen gisterenmiddag de winkel binnenreed. Gewonden vielen er niet, maar de schade is groot.

Volgens enkele getuigen reed de bestuurder van een grote bestelwagen, een pakjesbezorger, te snel door de Kerkstraat en verleende hij op het kruispunt met de Molenstraat geen voorrang van rechts aan een aankomend voertuig. De gevolgen lieten zich raden: de pakjesbezorger moest bruusk uitwijken om een aanrijding te voorkomen, waarna hij vol tegen de vitrine van de beddenwinkel reed. Volgens de chauffeur zelf reed hij niet sneller dan 30 kilometer per uur.





"Ik zat te werken in het kantoor achteraan de winkel en hoorde plots een enorme knal", vertelt een verkoopster van beddenwinkel 'Hypnos'. "Ik wist niet wat er gebeurde. Bij het binnenkomen in de winkel, stond er plots een bestelwagen in de vitrine. Dat was heel hard schrikken." De vrouw was meteen na de feiten nog steeds diep onder de indruk van het ongeval.





Verkeersbord

De ravage in de winkel is groot. De volledige vitrine werd weggemaaid. Binnenin lagen de grond en de bedden bezaaid met glasscherven. De zware toegangsdeur werd volledig ingedeukt en lag vernield op de grond. "Gewonden vielen er bij het ongeval niet", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Op het moment van de aanrijding waren er dan ook - gelukkig - geen klanten aanwezig. Zaakvoerder Luc Geerardyn kwam 's middags persoonlijk de schade opmeten. Hij kon alleen vaststellen dat zijn volledige winkel is vernield. De enige troost is dat de bestelwagen de binnenwinkel niet kon binnenrijden dankzij een verkeersbord en twee betonnen palen. "Dit is heel erg schrikken. Zoiets verwacht je natuurlijk niet", zucht Geerardyn. Het personeel begon meteen met opruimen in de winkel. Al was dat bijna onbegonnen werk. Naast de grote brokstukken lagen kleine glasdeeltjes over de volledige oppervlakte van de winkel. Ook in de dekbedovertrekken lag glas.





Snel terug open

De brandweer van Blankenberge kwam na het ongeval ter plaatse om de grootste brokstukken te ruimen. Een gespecialiseerde firma plaatste nadien houten panelen om de winkel water- en winddicht te maken. Het zal waarschijnlijk enkele dagen duren voor de zaak de deuren weer kan openen. "Al hoop ik morgen (vandaag, red.) al terug aan de slag te kunnen gaan", zegt zaakvoerder Luc Geerardyn. "Zeker met de traditioneel drukke paasvakantie in aantocht komt dit zeer ongelegen." De zwaar beschadigde bestelwagen werd na het ongeval weggetakeld.