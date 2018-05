Beklim eens... de kerktoren van Uitkerke 31 mei 2018

Op zondag 3 juni is de Sint-Amanduskerk in Uitkerke te bezoeken in het kader van Openkerkendag.





Stadsgidsen leiden bezoekers rond én ook de kerktoren wordt uitzonderlijk opengesteld voor het publiek. "Het torenbezoek is een unieke kans om Uitkerke eens vanuit de lucht te zien. Stadsgidsen zullen de bezoekers naar plaatsen brengen in het kerkgebouw die anders niet toegankelijk zijn, en duiding geven bij de kunstwerken in de kerk", zegt schepen voor Erfgoed & Cultuur Philip Konings (Open Vld).





Boeiende geschiedenis

De Sint-Amanduskerk is sinds kort een echte 'open kerk' geworden. De kerkfabriek deed recent bijzondere inspanningen en investeringen om het gebouw permanent te kunnen openstellen voor het publiek. De Sint-Amanduskerk is zondag open voor het publiek van 11 tot 16 uur. Voor wie meer wil weten over de boeiende geschiedenis van deze parochiekerk, worden er om 14.30 uur en 15.30 uur gratis gidsbeurten georganiseerd. Inschrijven is niet nodig.





