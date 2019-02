Baggerschip vaart tegen oosterstaketsel in Blankenberge: geen gevaar meer voor stabiliteit Mathias Mariën

21 februari 2019

Blankenberge Het oosterstaketsel in Blankenberge is voorlopig deels afgesloten na een vaarincident woensdagnacht. De mogelijke gevaren voor de stabiliteit zijn intussen geweken.

Een baggerboot kwam omstreeks 1 uur in aanvaring met het staketsel. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de situatie in te schatten. Omdat er aanvankelijk sprake was van mogelijk gevaar voor stabiliteit werd het staketsel afgesloten. Ondertussen is duidelijk geworden dat er geen gevaar meer is. De scheepvaartpolitie zal het verder onderzoek voeren in samenwerking met MDK. Op het eerste zicht lijkt de schade wel mee te vallen. Enkele balken zijn gebroken en ook een deel van de reling is afgebroken. Het schip zelf heeft weinig schade opgelopen en kon de baggerwerken in de havengeul al opnieuw voortzetten. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zegt dat er geen hinder is voor ander schepen die de haven willen binnen- of buitenvaren.