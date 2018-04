Babypinguïns mogen naar buiten 26 april 2018

In het dierenpark Sea Life in Blankenberge mogen de pasgeboren babypinguïns voor het eerst naar buiten. Begin april werd de eerste pinguïnbaby van het jaar geboren. Even later kreeg hij ook nog een broertje of zusje.





De jonge kroost van mama Winny en papa Luk mocht gisteren zijn eerste stapjes buiten zetten in het verblijf. "Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen welk geslacht de kuikentjes hebben. Pas na enkele maanden kan een dierenarts met behulp van een bloedafname een DNA-test uitvoeren om het geslacht te bepalen", zegt verzorger Tiffany Defonseca.





Eenmaal ze voldoende zijn gegroeid, verhuizen ze wellicht naar andere dierenparken waar ze deel zullen uitmaken van een nieuw kweekprogramma. De humboldtpinguïn is een van de meest bedreigde soorten in de wereld. De soort leeft vooral aan de kust van Peru en Chili, en dankt zijn naam aan de Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt. Vorige week vertrokken er nog maar 3 humboldtpinguïns van Blankenberge naar Engeland. (BHT)