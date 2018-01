Automobiliste botst tegen tram 19 januari 2018

02u45 0

Een 70-jarige vrouw is gisterenmiddag met haar wagen tegen een tram gebotst langs de Jules de Troozlaan in Blankenberge. Door de klap werd haar auto weggekatapulteerd tegen een geparkeerd voertuig. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. De vrouw werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval veroorzaakte hinder. Trams moesten over één spoor rijden en dat bracht vertragingen tot een halfuur met zich mee. (MMB)