Auto tegen gevel frituur 02u41 5

In de Vijfwegestraat in Ichtegem belandde een personenwagen zondagmiddag tegen de gevel van een frituur na een aanrijding. De 23-jarige F.F. uit Ichtegem en de 21-jarige J.V. uit Blankenberge kwamen met elkaar in botsing ter hoogte van het kruispunt met de Diksmuidebaan. De wagen van F.F. werd na de klap achteruit gekatapulteerd en tegen de gevel van een frituur geslingerd. Die liep daarbij schade op. Beide dames raakten bij het ongeval lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun auto's werden getakeld en de brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. (JHM)