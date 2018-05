Auto gaat in vlammen op na bezoek aan garage 23 mei 2018

De bestuurder en passagiers van een wagen hebben gisterenmiddag langs de Koninklijke Baan in Blankenberge de schrik van hun leven beleefd, toen hun wagen plots vuur vatte. De auto kwam net van bij een garage, toen een kortsluiting de zware brand veroorzaakte. De inzittenden konden tijdig het voertuig verlaten, maar moesten lijdzaam toezien hoe hun wagen in vlammen opging. De brandweer slaagde er snel in het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig vernield raakte. De politie kwam ter plaatse en regelde het verkeer in afwachting van de bluswerken. "Bij het incident raakte niemand gewond", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Het wrak werd na het blussen weggetakeld. De eigenaars repten zich met hun koffers richting een andere wagen. Vermoedelijk hadden ze een trein of vliegtuig te halen. (MMB)