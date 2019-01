Arnold Van Eeghem herverkozen als voorzitter van CD&V Bart Huysentruyt

17 januari 2019

12u54 0 Blankenberge Arnold Van Eeghem is zopas herverkozen als voorzitter van CD&V Blankenberge-Uitkerke. Het is zijn derde ambtstermijn.

De voorzittersverkiezingen vinden eens om de drie jaar plaats. “Het doet me plezier ook de komende drie jaar het voorzitterschap te mogen opnemen”, zegt Van Eeghem. “Na zes jaar in oppositie starten we een periode waarin we deel uit maken van het beleid en ik wil vanuit mijn rol als voorzitter een steentje bijdragen tot een goeie samenwerking tussen de coalitiepartijen om mooie dingen te kunnen doen voor onze inwoners en onze stad. Daarnaast wil ik deze termijn gebruiken om verder in te zetten op vernieuwing en verjonging binnen de lokale afdeling. Een van die initiatieven is om Tim Dierickx, die verkozen werd om als jongerenvoorzitter de komende drie jaar het roer in handen te nemen bij Jong CD&V, ook aan te duiden als ondervoorzitter van de afdeling. Ik wil daarmee een duidelijk signaal geven dat jongeren kansen krijgen bij CD&V.” Bij de CD&V-senioren werd Marc Dhondt voor de tweede keer herverkozen.