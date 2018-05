Arbeider verlamd in gezicht na steekpartij 14 mei 2018

02u29 0 Blankenberge De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar een steekpartij langs de A. Ruzettelaan.

Het zware incident gebeurde woensdagnacht omstreeks 4 uur ter hoogte van Camping Dallas. Volgens de eerste vaststellingen van de politie gaat het vermoedelijk om illegalen die zich toegang tot de oplegger wilden verschaffen. In eerste instantie hielden ze zich, toen ze betrapt werden door twee Poolse arbeiders, gedeisd. Toen de Polen hun weg richting Blankenberge verderzetten, liep het fout. Het duo wilde zich verdedigen tegen een bekogeling met stenen, waarop de illegalen hun mes bovenhaalden.





De gevolgen zijn zwaar. Eén arbeider raakte blijvend verlamd aan de linkerkant van zijn gezicht en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het parket kon aan de hand van een beschrijving enkele verdachten oppakken die ook een winkeldiefstal pleegden in Bredene, maar had onvoldonde aanwijzingen om hen aan te houden. Op dit moment zijn dus nog geen verdachten geïdentificeerd. (MMB)