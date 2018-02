Ambtenaar ministerie van Defensie duwt oudere man 14 februari 2018

02u31 0

Een man die bij het ministerie van Defensie werkt, staat in de correctionele rechtbank terecht voor geweld. Dat gebeurde in een appartementsgebouw op de Zeedijk in Blankenberge, waar zowel W. als het slachtoffer woonden. Het boterde al lange tijd niet meer tussen hen. In februari 2016 kwam W. na een avond stappen ladderzat en luidruchtig thuis. Er ontstond een discussie tussen hem en de oudere bewoners. Naar eigen zeggen werd W. daarbij van de trappen geduwd. Hij revancheerde zich drie weken later door de oude man op straat om te duwen. "De man viel op zijn pols en moest naar de dokter. Hij liep door het incident veel schrik op en verhuisde nadien. Wij vorderen daarom een morele schadevergoeding van 1.000 euro", sprak zijn advocaat. W. heeft voor zijn werk een blanco strafblad nodig, maar erkende amper zijn schuld. "Eigenlijk ging het om wettige zelfverdediging", mompelde hij. Vonnis op 6 maart. (JHM)