Alain Verlinde exposeert in de bib

In het Groot Salon van de bibliotheek loopt nog tot 28 februari een mini-expo met unieke foto's van de Blankenbergse fotograaf Alain Verlinde. De fotografie-tentoonstelling kreeg de titel 'Vrouwelijk schoon' en toont een tiental werken. Alain Verlinde houdt zich professioneel bezig als artistiek kunstenaar, die meestal werkt in opdracht. Zijn roots liggen in de schilderkunst. De expo loopt simultaan met de expo 'sjaals en juwelen' van stadsgenote Katherine de Coninck. De expo bezoeken kan elke dag van 10 tot 12 uur en tussen 14 en 19 uur. Op vrijdag kan dat zelfs nog een uurtje langer. Op zaterdag is de bib open van 10 tot 13 uur. (BHT)