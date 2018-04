Al 17 jaar aan bed vastgekluisterd BENEFIET MOET PEPERDURE OPERATIE RONNY (55) BEKOSTIGEN BART BOTERMAN

09 april 2018

02u33 0 Blankenberge 17 jaar: zo lang ligt Gistelnaar Ronny Provoost (55) vastgekluisterd aan het bed in zijn woonkamer. De man lijdt extreme pijn door een zeldzame cyste in zijn onderrug. Zijn laatste hoop is een operatie in Cyprus, die 50.000 euro kost. Zijn echtgenote houdt een benefiet in de Blankenbergse school waar ze les geeft.

Ronny, destijds salesmanager bij visverwerkingsbedrijf Morubel uit Oostende, werd op een dag wakker met hevige spasmen in zijn ledematen en gezicht. De pijnen werden stelselmatig erger. Het duurde jaren vooraleer artsen precies wisten wat er aan de hand was. "Een Tarov-cyste in mijn rug, ter hoogte van het heiligbeen, die zich op mijn zenuwstelsel zette. Niemand kan vatten wat voor extreme pijnen ik moet doormaken. Ik breng mijn dagen door in een ziekenhuisbed in de woonkamer. Overleven doe ik dankzij pijnstillers en de hulp van mijn echtgenote Rita en kinderen."





Amerikaanse chirurg

Een wandeling maken, een koffie gaan drinken of zelfs maar even in de tuin vertoeven, het zit er voor Ronny al jaren niet meer in. Eerder uitgevoerde operaties hadden niet het beoogde effect. Op eigen houtje begon Ronny, bij gebrek aan hulp in eigen land, te zoeken naar een behandeling. "Ik kwam terecht bij de Amerikaanse chirurg Frank Feigenbaum. De man opereerde al 1.300 mensen met dezelfde aandoening, maar er zijn wel risico's zoals incontinentie of verlamming aan verbonden. Maar eerlijk gezegd, ik ben nog liever verlamd dan dat ik de pijn nog moet voelen. Na al die jaren zie ik eindelijk een beetje licht aan de tunnel. Ik heb 70 procent kans op een succesvolle operatie."





Vluchten

De Amerikaanse arts opereert drie keer per jaar in een privékliniek in Cyprus, een behandeling die 40.000 euro kost. Op 3 mei vliegt Ronny samen met zijn echtgenote naar Cyprus om op 8 mei onder het mes te gaan. Die vluchten, hotelkosten en gespecialiseerd transport doen het kostenplaatje oplopen tot 50.000 euro. Een ziekenfonds komt niet tussen. "Maar ook als ik slechts één wandeling zou kunnen maken met mijn gezin in de zon, zou ik de operatie al geslaagd vinden. Ik hoop écht op een beter leven." Zijn familie richtte een crowdfunding in en die leverde al 5.000 euro op. Storten kan via www.yeee-haaa.com/een-operatie-in-cyprus-is-mn-hoop-op-een-leven-zonder-pijn of op BE49 0018 3503 3771. En echtgenote Rita, lerares in Vrije Basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge, organiseert er op 21 april een spaghettiavond ten voordele van de operatie van haar echtgenoot. "Iedereen die mij steunt, ben ik ongelofelijk dankbaar", zegt Ronny. Hij hoopt op 17 mei terug naar huis te kunnen vliegen uit Cyprus, zonder pijn.