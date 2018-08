Al 10 gezinnen willen parkeren in voortuin 09 augustus 2018

02u42 0

Al tien gezinnen hebben een aanvraag gedaan én toestemming gekregen om in hun voortuin te mogen parkeren. Dat is een nieuwe mogelijkheid in Blankenberge, om tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk, zeker in de zomer. "Als er geen garage of carport bij de woning hoort, kunnen gezinnen een aanvraag indienen om te parkeren in hun voortuin. Dat moet dan wel in gras aangelegd worden en het voetpad mag niet gehinderd worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck (Open Vld). In totaal kan een gezin plaats maken voor twee rijstroken van maximum 40 centimeter.





"Zo hebben die mensen altijd een parkeerplaats voorhanden en kunnen we vaak de voortuintjes ook groener maken, omdat ze verplicht in gras moeten aangelegd worden." (BHT)