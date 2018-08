Akkoord na maanden discussie: 10,5 miljoen euro voor zwembad 30 augustus 2018

02u29 0 Blankenberge Er is een akkoord in Blankenberge over het nieuwe zwembad. De totale kostprijs bedraagt uiteindelijk 10,5 miljoen euro.

Coalitiepartners Open Vld en N-VA hebben de jongste maanden gediscussieerd over het kostenplaatje voor een nieuw Noordzeebad dat het verouderde zwembad moet vervangen. "Wat nu voorligt is, volledig goedgekeurd", zeggen burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) en eerste schepen Daphné Dumery (N-VA). "Dit is financieel de belangrijkste uitgave die we deze legislatuur op het budget geplaatst hebben. Dat we dit nu ook kunnen realiseren, is een teken van daadkracht en samenwerking." Nochtans waren beide partijen eerst niet akkoord over de kostprijs, die eerst 3 miljoen euro hoger lag dan de vooropgestelde 10 miljoen euro. Het ontwerp omvat een groot 25-meterbad. "Er blijft voldoende wateroppervlak om zowel clubs, scholen, sporadische bezoekers als baantjeszwemmers optimaal te laten genieten", zegt schepen van Sport Katrien Van Ryssel (Open Vld). "Er zijn beweegbare bodems die ook animatie en initiatie van bewegingssporten in het water mogelijk maken. In het instructiebad komt een hefplatform voor mindervaliden. Ook een nieuwe gevechtsportzaal met alle bijhorende faciliteiten maakt deel uit van het nieuwe ontwerp." (BHT)