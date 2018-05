Agent week werkonbekwaam 29 mei 2018

Een agent uit Blankenberge is acht dagen werkonbekwaam na een interventie afgelopen zaterdagmiddag in een café. Drie mannen hadden er lelijk huis gehouden, waarna de politie werd opgetrommeld. Eenmaal aangekomen, bleek het trio al de benen genomen te hebben. "Een agent op zijn fiets kon het drietal korte tijd later onderscheppen en riep hulp in van collega's", legt woordvoerder Philip Denoyette uit. "De drie stelden zich agressief op toen ze bestuurlijk werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze gebruikten geweld, waardoor een agent gewond raakte aan het hoofd."





De betrokkenen zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter voor het geweld tegen de agent. (MMB)