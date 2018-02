Agent redt vrouw uit zee 17 februari 2018

02u45 0

De politie van Blankenberge heeft donderdagnacht een vrouw uit zee gered. Mogelijk wilde ze een wanhoopsdaad plegen. De nachtploeg kreeg rond 2 uur melding dat een vrouw ter hoogte van de Pier in het water wou springen, en repte zich ter plaatse. Toen ze de agenten zag, probeerde ze zich meteen in zee te laten vallen. Een politieman greep de vrouw bij de polsen, maar kon haar niet houden. Ze viel in het ijskoude zeewater, waarna een tweede politieploeg meteen het strand opliep en in zee sprong. Een agent kon haar snel lokaliseren en trok haar uit het water. Ze werd met zware onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn 1813. (MMB)