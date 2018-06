Agent eist schadevergoeding na lastercampagne van 1.867 dagen 13 juni 2018

Een politie-inspecteur uit Blankenberge heeft een hotelier uit de kuststad voor de rechter gesleept nadat die een jarenlange lastercampagne tegen hem voerde. J. eist van hotelier P.D. 1.867 euro, of 1 euro per dag sinds de man op 23 maart 2013 een lasterlijke aangifte tegen hem indiende. "Alles gaat terug tot 11 augustus 2012", sprak advocaat Johan Decancq. "De hotelier eigende zich een parkeerplaats voor zijn zaak toe. Op die dag kwam het tot een dispuut met een vrouw die er parkeerde. De hotelier beschadigde daarop haar wagen. J. ging ter plaatse en stelde een verhoorblad op. Toen de man bijna een jaar later voor de politierechter verscheen, beweerde hij plots dat het PV vervalst was. Dat J. zijn handtekening er via kopies en scans van een ander blad had bijgezet. Daarop heeft hij klacht ingediend tegen de agent wegens valsheid in geschrifte. Mijn cliënt werd onderzocht door de dienst intern toezicht en door de federale politie. Pas na 4 jaar werd hij door de raadkamer en de KI buiten vervolging gesteld. Maar zijn imago was intussen aangetast. Die hotelier ging tekeer met veel volharding. Wij vragen een euro morele schadevergoeding per dag sinds die lasterlijke aangifte." Hotelier P.D., een uitgeweken Antwerpenaar noemde de feiten bij de rechter 'onnozel'. Hij riskeert 2 maanden cel en een geldboete. Vonnis op 3 juli. (JHM)