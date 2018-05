Afvalcontainer vat vuur aan station 23 mei 2018

Aan het station van Blankenberge heeft maandagavond even voor 22 uur een afvalcontainer vuurgevat. Meteen na het ontstaan van de brand was een grote vlammenzee te zien.





Dat ging automatisch gepaard met veel rook. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hielden nieuwsgierigen uit veiligheidsoverwegingen op afstand.





De brandweer startte meteen de bluswerken en had de situatie uiteindelijk relatief vlug onder controle. Door hun snelle optreden sloeg het vuur niet over naar ander afval op de werf. De schade bleef beperkt tot de inhoud van de afvalcontainer zelf.





Er raakte niemand gewond. Volgens de eerste vaststellingen is er van kwaad opzet geen sprake. Hoe de brand juist ontstond, blijft onduidelijk.





(MMB)