Acrobatie en vuur centraal tijdens Strat’e Varia Bart Huysentruyt

12 april 2019

09u54 1 Blankenberge Op zaterdag 13 april staat Blankenberge in het teken van acrobatie, trampolines, rope skipping en vuur. De derde editie van Strat’e Varia zorgt voor adembenemende stunts tijdens een energiek spektakel.

De TNT Crew komt langs om adembenemende stunt uit te voeren. Deze troep acrobaten omschrijft zichzelf met de woorden Trampoline & Tricks en haalde in 2016 de finale van Belgium’s Got Talent. Cirq’ulation Locale lokt vanaf 20.30 uur de toeschouwers mee van de Kerkstraat naar het Koning Leopold III-plein met een wandelende straatact. Het letterkunstwerk op het plein vormt er het decor voor levende standbeelden en acrobatische free runners. Verwacht je ook aan een bonte, speelse parade van zeepbellen, rook, vuur en kleurrijke steltenlopers. Dit alles is de aanzet voor de avondshow Play, dat van start gaat om 21.30 uur.