Aanzienlijke schade na korte, maar felle brand in loods MMB

03 april 2019

11u11 2 Blankenberge Langs de Jeanne Van De Puttelaan in Blankenberge is woensdagochtend even na 8 uur brand uitgebroken in een loods. De brandweer kon vermijden dat het vuur zich verder verspreidde naar omliggende gebouwen.

De loods wordt gebruikt als werkplaats. Er was niemand aanwezig toen er plots rook uit de ruimte opsteeg. De hulpdiensten werden verwittigd en hadden de situatie eenmaal ter plaatse wel snel onder controle. De brand was korte tijd wel uitslaand. De schade in de loods is dan ook aanzienlijk. De precieze oorzaak wordt nog verder bekeken. Wellicht lag een kortsluiting aan de oorzaak. Er raakte niemand gewond.