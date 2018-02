800 euro boete voor notoire foutparkeerder 15 februari 2018

Een 63-jarige man uit Jabbeke moet een wel héél dure rekening betalen voor een lange reeks parkeerovertredingen in Blankenberge. De zestiger moest gisterenochtend aan de politierechter uitleggen waarom hij op enkele maanden tijd maar liefst twaalf keer werd betrapt op foutief parkeren.





Tussen november 2016 en 2017 stapelde hij de overtredingen op in de Weststraat. De aangeboden minnelijke schikkingen betaalde de zestiger nooit. "Zijn zoon had vroeger een horecazaak maar ging failliet", vertelde zijn advocaat. "Hij is daarop veel te goed geweest en leende zijn wagen uit aan zijn zoon. Die beging er de ene overtreding na de andere mee. Maar die man is zelfs nu bereid om die op hem te nemen." De politierechter kon niet anders dan een boete opleggen van alles bij elkaar 800 euro. (MMB)