8.000 euro boete voor opvoedster met drugs 26 juni 2018

Een jonge opvoedster uit Luik is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 800 euro effectief, wegens drugsbezit. Ze werd vorig jaar betrapt tijdens dancefestival Beachland in Blankenberge. Tijdens een verkeerscontrole werd bij M.H. in de auto 2,5 gram cocaïne gevonden. "Om eens goed te kunnen feesten", zei ze. Vanwege de nultolerantie kreeg de vrouw een minnelijke schikking van 175 euro mee, maar ze betaalde die niet. Ze probeerde de rechter er nog van te overtuigen dat ze haar boete wel had betaald, maar die laattijdig was. Er werd geen spoor van betaling teruggevonden. De vrouw misloopt daarop de gunst van de opschorting. (JHM)