74.000 beelden over kust op één website 26 juni 2018

Blankenberge Kusterfgoed heeft een Beeldbank voor Oostende, Middelkerke, De Haan en Blankenberge gelanceerd.

Heel wat erfgoedverenigingen hebben bijzondere collecties vol foto's en ander materiaal, maar het is jammer als niemand die kan zien. Via de Beeldbank zal het jarenlange werk van de kustgemeenten en de verenigingen nu ook beschikbaar zijn voor het grote publiek. Intussen staan er zo'n 74.000 beelden op, maar het werk is nooit af. "Je ziet nu al een reeks affiches uit de Eerste Wereldoorlog uit De Haan en een uitgebreide selectie foto's van Trammelant dat 40 jaar bestaat", vertelt Michel Landuyt, ondervoorzitter van Kusterfgoed. "Over Blankenberge vind je al 400 prentbriefkaarten terug met grotendeels dijk- en strandtaferelen. De komende maanden werkt het archief van Blankenberge in samenwerking met de vrijwilligers van De Benne aan het verder toegankelijk maken van prentbriefkaarten over de haven, de binnenstad van Blankenberge en Uitkerke. Ook Middelkerke levert heel wat inspanningen om haar collectie online toegankelijk te maken. En 71.000 beelden komen van de beeldbank van Oostende", aldus Michel Landuyt.





Je vindt alles op www.beeldbankkusterfgoed.be.