67 zwartrijders en 19 illegalen op kusttrams 23 juli 2018

Bij een grootschalige controleactie op 36 kusttrams in Blankenberge werden 67 zwartrijders beboet en 19 illegalen bestuurlijk opgepakt. Dat gebeurde vorige donderdag.





In totaal ondergingen 1.440 tramreizigers een controle, van wie 4,65 procent geen geldig ticket had. "Dat is relatief gezien iets minder zwartrijders dan gemiddeld tijdens een controle. Dit was namelijk al de achtste actie sinds begin 2018. We betrapten wel ongeveer evenveel illegale vreemdelingen", zegt commissaris Philippe Denoyette van politiezone Blankenberge/De Haan. Daarnaast werd ook een pv opgesteld voor vermoedelijke mensensmokkel en waren er vier pv's voor drugsbezit. De actie, in het bijzijn van gouverneur Carl Decaluwé, was een samenwerking tussen politiezones Blankenberge/De Haan en Arro Ieper, de luchtvaartpolitie (die identiteitsdocumenten op echtheid controleerde), Interventiekorps West-Vlaanderen, het parket van Brugge, Dienst Vreemdelingenzaken en De Lijn. De actie duurde zo'n vijf uur. (BBO)