6 maand cel na bedreiging schoonvader 05 mei 2018

02u36 1 Blankenberge Een man uit Blankenberge kreeg 6 maanden cel en 800 euro voor verregaande feiten van bedreiging tegenover de vader van zijn vriendin.

En met die gevorderde straf mag Mark V. niet eens mopperen, want hij is zelfs voor bedreiging van een agent niet eens vervolgd. Die was tussenbeide gekomen bij een ruzie tussen Mark V. en de vrouw.





"Hou jij je er maar buiten, want ik ken kopstukken bij IS in Antwerpen. Als je wil, laat ik ze je eens bezoeken", snoefde V. Het parket besliste hem daarvoor niet te vervolgen. Voor dreigementen en slagen tegen zijn schoonvader wel. "Ik ga je vader op zijn mottige kop slaan", sprak hij tegen zijn vriendin op Facebook. Ook de vader stuurde hij tal van smsjes. Hij trok daarop naar de vader, greep hem bij zijn keel en gooide hem tegen een gyprocwand, die kapot ging. Hij moet de vader nu een schadevergoeding van 468 euro betalen. (JHM)