6.000 vrijwilligers gezocht voor Waterfront 24 februari 2018

Er worden 6.000 vrijwilligers gezocht voor Waterfront. Na Lichtfront (2014), Woordfront (2015), de 30.000ste Last Post (2015) en het Kraterfront (2017), pakt de provincie uit met het Waterfront, een vijfde groot project binnen GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de provincie voor de herdenking van WO I. Bedoeling is om 3.000 bootjes in zee te laten tussen de havengeul van Zeebrugge en Oostende op 29 juni. Door hun strategische ligging aan de Noordzee, tegenover het vrije Engeland, en tussen Frankrijk en Nederland, bleven heel wat Belgische kustgemeenten niet gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in 1918 kreeg de kust het zwaar te verduren. De vrijwilligers zullen per twee de bootjes vasthouden aan de waterlijn. De deelnemers schrijven op het bootje de naam van een WO I-gesneuvelde op zee en voegen er verder hoopvolle 'boot'-schappen aan toe. Het model voor de bootjes werd door Brugse hogeschoolstudenten ontwikkeld. Op vijf locaties in Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende zullen extra voorstellingen op en rond de zee plaatsvinden. (LBB)