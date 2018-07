6.000 euro kosten na ongeval met vluchtmisdrijf 20 juli 2018

Een vrouw uit Blankenberge heeft voor 6.000 euro schade aan haar wagen na een ongeval met vluchtmisdrijf. Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Van Mullemstraat.





De Volkswagen Golf van Nadine Ackx werd er aangereden met alle gevolgen van dien. Haar deur is ingedeukt, het chassis geplooid en een zijspiegel is stuk. Een buurtbewoner zag de aanrijding gebeuren en slaagde erin een nummerplaat te noteren.





De kans dat de aanrijder gevonden wordt, is echter relatief klein. Met de combinatie van de nummerplaat komen nog minstens 160 voertuigen in aanmerking.





