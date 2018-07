5 jaar wachten was de moeite waard NA INRICHTING HAL IS NIEUW TREINSTATION (EINDELIJK) KLAAR BART HUYSENTRUYT

05 juli 2018

02u30 0 Blankenberge Het nieuwe station van Blankenberge is helemaal klaar, bijna vijf jaar nadat de eerste spade er in de grond ging. Na twee nieuwe hotels, een imposant parkeergebouw en een nieuw plein is nu ook de hal afgewerkt.

Het moet gezegd: de nieuwe vertrek- en aankomsthal in het station oogt knap, modern en uitnodigend. Blankenberge, van alle kustgemeenten misschien wel degene met het meest praktische station, wordt zo nog interessanter als zomerbestemming. "Dat is de bedoeling", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "De dienstverlening zet hier een stap vooruit, maar ook qua uithangbord mag dit station er zijn. De zomergasten zullen niet weten wat ze zien."





Daarvoor hebben de treinreizigers wel vijf jaar geduld moeten oefenen. In het najaar van 2013 ging het vorige stationsgebouw tegen de vlakte. Loketten werden ondergebracht in de oude bibliotheek. Dan werd eerst de nieuwe parkeertoren gebouwd, goed voor 742 plaatsen. Architect Marc Corbiau ontwierp een semitransparant gebouw met sfeervolle verlichting op elk niveau. "In praktijk merk je dat deze parkeertoren de druk op Blankenberge verlicht", zegt De Clerck. Parking Centrum wordt uitgebaat door Indigo. Parkeren kost er één euro per uur of 4,50 euro per dag op weekdagen. In de vakanties is dat iets meer: 1,50 euro per uur of 8,50 euro per dag. Ook de gloednieuwe fietsenstalling met 280 plaatsen is klaar, net als de realisatie van twee hotels: Ibis Budget en Mercure. "Dit hotel is een extra stimulans voor het toerisme in Blankenberge", meent Ibis-directeur Ann Bal. "Mensen overnachten hier vanaf 49 euro per nacht. Ze zitten overal dichtbij." Bij Mercure liggen de prijzen iets hoger, maar daar heb je wel een zwembad op het dak.





Blikvanger

Het laatste werk was de inrichting van de stationshal zelf, begroot op 1,8 miljoen euro. Daar is de laatste maanden hard aan gewerkt. De nieuwe stationshal oogt ruim en kenmerkt zich door veel lichtinval en de vele grijstinten. De hal sluit dus naadloos aan bij de nieuwe centrumstraten en het nabije Leopold III-plein, die in dezelfde kleuren zijn vernieuwd. De hal bestaat uit zitbanken, loketten en automaten. Blikvanger is een muur met brochures over Blankenberge. De kiosken vormen de eerste kennismaking van de pendelaars met de badstad. Elke zomer ontvangt Blankenberge een half miljoen zomergasten.





Het totale project kostte ruim tien miljoen euro. In het stationsproject is de bouw van een nieuwe woonwijk met een mix aan private en sociale woningen binnenkort de kers op de taart.