45-jarige Blankenbergenaar bij inbraak in eetcafé betrapt met kousen over de handen JHM

19 februari 2019

13u48 0 Blankenberge Twee mannen uit Blankenberge staan terecht voor een inbraakpoging in eetcafé Matto’s. Over de betrokkenheid van P.S. moest de politie niet lang twijfelen: hij werd betrapt met kousen over zijn handen.

De twee mannen, de 45-jarige P.S. en de 32-jarige S.D., probeerden op 3 november Matto’s op de Zeedijk binnen te dringen, maar de politie kon hen onmiddellijk in de buurt klissen. Het duo had inbrekersmateriaal bij zich. P.S. zit nog steeds in de cel. Hij pleegde ook tal van andere feiten. “Zo staat hij terecht voor informaticabedrog, omdat hij 2.750 euro afhaalde van de rekening van M. Hij zegt dat ze een relatie hadden, maar dat blijkt niet zo te zijn. In de Brico, waar hij nog gewerkt heeft, stal hij geld en hetzelfde deed hij ook in de frituur waar hij nog aan de slag was. Hij had er immers nog de sleutel. Ik eis een celstraf en boete”, sprak de procureur. S.D. vroeg de opschorting, omdat hij zijn leven intussen op de rails zou hebben. P.S. gaf de inbraakpoging bij Matto’s ook toe, maar ontkende de diefstal in de frituur. “En dat geld heb ik inderdaad van de rekening van M. gehaald, maar dat was om samen een reis te boeken, waar ze van afwist”, zei S., iets wat hij later weer ontkende. De man las nog een emotionele brief voor en beloofde de rechter om bij zijn vrijlating te verhuizen naar familie in Ronse. Vonnis op 19 maart.