40 getuigen op assisenproces tegen man die vriend en eigen moeder ombracht Gerechtsdeskundigen bevestigen verhaal van dubbele moordenaar Siebe De Voogt

04 december 2018

16u49 0 Blankenberge Op het assisenproces tegen Oliver Bolte (44) zullen begin volgend jaar 40 getuigen opgeroepen worden. Bolte moet zich verantwoorden voor de moord op z’n goede vriend Norbert Bocher in Zeebrugge en eigen moeder Renate Bolte in Blankenberge. Hij stak de flat van de vrouw in brand, nadat hij haar een dag eerder doodstak, zo bevestigen de wetsdokters.

Maandenlang leek Oliver Bolte (44) te liegen over de moord op z’n 71-jarige moeder Renate. Het verkoolde lichaam van de bejaarde schrijfster werd op 8 maart vorig jaar aangetroffen in haar appartement langs de Koninginlaan in Blankenberge. Enkele uren voordien had een groep mountainbikers Norbert Bocher (49) zwaargewond aangetroffen langs een jaagpad in Zeebrugge. De man had een schotwonde in het hoofd en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan z’n verwondingen. Toen Oliver Bolte na de brand plots spoorloos bleek, kregen de speurders hem snel in het vizier als hun hoofdverdachte.

Roetdeeltjes

De man van Duitse afkomst stapte uiteindelijk twee dagen later zelf naar de politie met het moordwapen nog in zijn rugzak. Hij biechtte beide moorden op, maar zijn verhaal leek niet te stroken met de vaststellingen van de wetsdokters. Bolte beweerde dat hij z’n moeder op 6 maart al om het leven bracht. De vrouw kampte met gezondheidsproblemen en zou hem zelf gevraagd hebben haar te helpen uit het leven te stappen. Haar zoon raadpleegde z’n vriend Bocher, die hem aanraadde slaappillen aan te kopen via internet. De pillen bleken echter niet hun gewenste effect te hebben, waarop Bolte een mes nam en zijn moeder ombracht met twee steken in de rug. Razend om de mislukte euthanasie lokte Bolte Bocher met een smoes naar het jaagpad in Zeebrugge, waar hij hem door het hoofd schoot. Hij keerde terug naar het appartement van z’n moeder in Blankenberge en stichtte daar brand. Uit het eerste rapport van de wetsdokters bleek dat er nog roetdeeltjes in de longen van de vrouw werden aangetroffen, wat er op zou gewezen hebben dat ze nog leefde op het moment dat haar zoon de brand aanstak. Het definitieve rapport van de gerechtsdeskundigen zou die bewering nu tegenspreken en de verklaringen van Bolte bevestigen.

40 getuigen

Vorige zomer was de man ei zo na op vrije voeten door een gerechtelijke blunder. Hij werd niet opgeroepen voor de zitting van de raadkamer en werd daarom op 10 juli vrijgelaten. Bolte bevond zich echter nog binnen de gevangenismuren en werd meteen opnieuw opgepakt voor verhoor. Hij werd uiteindelijk opnieuw aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving. Deze middag vond in de Brugse rechtbank de preliminaire zitting voor het assisenproces plaats. Daar werd beslist dat begin volgend jaar 40 getuigen zullen opgeroepen worden. Op dinsdag 8 januari wordt de jury samengesteld, waarna op vrijdag 11 januari de akte van beschuldiging wordt voorgelezen. Op maandag 14 januari gaat het eigenlijke proces van start met het verhoor van de beschuldigde. Voor de dubbele moord riskeert Oliver Bolte levenslange opsluiting.