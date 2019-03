4.000 kruiwagens zand van ‘De Lustige Velodroom’ geschept: “Drie weken en duizenden euro’s verloren” Mathias Mariën

20 maart 2019

14u46 0 Blankenberge In Blankenberge zijn de herstellingswerken van ‘De Lustige Velodroom’ - Vlaanderens bekendste attractie aan de kust - volop aan de gang. De helft van de piste werd opengebroken om met een schepkraan de duizenden kilo’s zand te verwijderen. De komende dagen zal uitbater Thierry Monbaliu eigenhandig de laatste restjes zand weg scheppen. “We zijn drie weken werk verloren. De definitieve herstelling zal pas volgende winter kunnen gebeuren", zegt Thierry, die de wielerpiste mooier dan ooit wil heropenen.

Als één iemand hoopt op goed weer de komende dagen, is het Thierry Monbaliu wel. De goedlachse uitbater van ‘De Lustige Velodroom’ is al dagenlang in de weer om zijn attractie tijdig klaar te krijgen voor de opening in de paasvakantie. De storm van bijna twee weken geleden liet een spoor van vernieling na op de bekendste wielerpiste aan de kust. Door de felle rukwinden waaide duizenden kilo’s zand over de Velodroom én vloog het dak van het schuilhuisje weg. Pas nu, een hele tijd ná de storm, wordt de precieze schade duidelijk.

Financiële kater

Thierry liet een schepkraan aanvoeren om het grootste deel van het zand te verwijderen. Op zes uur tijd leverde dat een indrukwekkende hoeveelheid op. Ter vergelijking: er werden omgerekend 4.000 kruiwagens vol zand van de piste gehaald. “En nog is niet alles weg”, zucht Monbaliu, die de komende dagen eigenhandig zijn piste verder zal ‘uitgraven’. “Natuurlijk is dit een fikse tegenvaller. De voorbije dagen hebben we de helft van de piste moeten uitbreken om het zand te kunnen verwijderen. De schade loopt in de duizenden euro’s.” Een eerste schatting leert dat de teller van de herstellingswerken zal stoppen rond de 4.000 euro. Een grote som geld, als je weet dat de inkom voor ritjes op ‘De Lustige Velodroom’ 2,50 euro bedraagt. “Mensen kunnen zelf uitrekenen hoeveel mensen ik moet verwelkomen om enkel nog maar uit de kosten van de stormschade te geraken. Tijdens de paasvakantie zal ik niet veel verdienen. Ik houd hier een serieuze financiële kater aan over”, aldus Thierry, die ondanks alles positief blijft. Zo hoopt hij een deel van de schade te recupereren van de verzekering én wil hij zijn piste mooier dan ooit heropenen. “We zijn drie weken werk verloren en moeten eigenlijk heel wat werk gewoon voor een tweede keer doen. Gelukkig waren de gekke fietsen al klaar sinds de winter. Daar lopen we dus geen vertraging op.”

Tijdelijke herstelling

Bij het verwijderen van het zand bleek dat acht dwarsbalken het volledig hebben begeven onder het gewicht. De planken van de piste zelf bleven wél intact. “We gaan nu een tijdelijke herstelling uitvoeren om de veiligheid te garanderen. Pas volgende winter zullen we de balken definitief kunnen vervangen. Nu is daar te weinig tijd voor”, zegt Thierry. Als alles volgens schema verloopt, rijden er vanaf de paasvakantie terug probleemloos gekke fietsen op ‘De Lustige Velodroom’.