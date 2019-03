31-jarig model betaalt minnelijke schikking niet nadat ze betrapt werd op Beachland JHM

14 maart 2019

Een 31-jarig model dat in het binnenland woont staat voor de strafrechter omdat ze de minnelijke schikking die ze kreeg tijdens het festival Beachland in Blankenberge niet betaalde. V.H. werd er betrapt toen ze in het bezit was van tweeënhalve xtc-pil en een halve gram speed. “Er heerste op het festival een nultolerantie voor drugs aangezien er ook minderjarigen aanwezig waren”, sprak de procureur. “Ze werd betrapt en beloofde een minnelijke schikking van 175 euro te betalen. Ze deed dat niet en nu vraag ik vier maanden cel en een geldboete.” De advocaat van V.H., die bijklust als model, vroeg om mildheid. “Ze zit in zware financiële problemen en heeft geen vast werk. Af en toe werkt ze met een dagcontract. De drugs hield ze ook bij voor haar toenmalige vriend want zelf gebruikt ze niet. Dit was dus zeer dom van haar.” Vonnis op 4 april.