30 maanden cel na aanranding kleindochter 27 juni 2018

Een 59-jarige man uit Blankenberge is tot 30 maanden cel met uitstel veroordeeld voor de aanranding van de 11-jarige kleindochter van zijn toenmalige partner. Zij beschouwde hem als opa. De feiten gebeurden in 2014 in Nieuwpoort, bij de toenmalige partner van de beklaagde. De man raakte het meisje op een intieme plek aan, gluurde toen ze in de badkamer was en toonde zijn geslachtsdeel. Op het proces gaf de beklaagde aan dat hij zich bewust is van zijn problematiek.





De rechter legde strenge voorwaarden op zoals een psychologische behandeling. Als hij die voorwaarden schendt, wordt de straf alsnog effectief. Tevens mag hij 20 jaar geen gezagsfuncties over kinderen uitoefenen en is hij voor 5 jaar zijn burgerrechten kwijt. (BBO)