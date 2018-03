23 illegalen geklist op trams en bussen 07 maart 2018

In Blankenberge zijn maandag 23 illegalen opgepakt tijdens een grote controle van de lokale politie, de federale politie en controleurs van De Lijn.





In totaal werden 615 reizigers op elf trams en vier bussen gecontroleerd. 23 onder hen bleken illegaal in België en werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Eén illegaal probeerde aan de controle te ontkomen, maar kon toch in de kraag gevat worden. Tijdens de controle troffen de politiediensten verder drie geseinde personen aan.





Twee reizigers hadden een mesje op zak en kregen een proces-verbaal mee naar huis voor verboden wapendracht. Tot slot werden drie pv's tegen mensen die drugs op zak hadden. (SDVO)