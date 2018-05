21 illegalen gevonden bij grote controle op trams en treinen 07 mei 2018

Bij een grootschalige controleactie op trams en treinen in Blankenberge heeft de politie vrijdag 21 illegalen aangetroffen van diverse nationaliteiten. Een van hen werd opgesloten in het transitcentrum, maar de meesten kregen het bevel het grondgebied te verlaten. Er werden eveneens vijf geseinde personen aangetroffen. Daarnaast stelde de politie pv's op voor het bezit van cannabis, speed en xtc en voor het bezit van pepperspray. Op de trein werd één iemand aangetroffen waarvoor een bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd. Die persoon werd naar de gevangenis van Brugge gebracht. De actie werd georganiseerd met de hulp van tal van partners, zoals De Lijn, het interventiekorps van Brugge, spoor-en scheepvaartpolitie en hondengeleiders. Er werden in totaal 900 reizigers gecontroleerd op verschillende trams en treinen. Veertig zwartrijders werden betrapt. (JHM)