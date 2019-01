20 festivalgangers gestraft voor drugs op dancefestivals Straffen variëren van werkstraffen tot effectieve celstraffen en geldboetes Jelle Houwen

10 januari 2019

13u32 0 Blankenberge Twintig festivalgangers werden door de Brugse strafrechter donderdagochtend gestraft omdat ze vorige zomer op een groot dancefestival aan de kust betrapt werd met een kleine hoeveelheid drugs. Daar werd speciaal een themazitting voor gehouden op de rechtbank. De straffen liepen uiteen, afhankelijk van de soort drugs en of de beklaagde zélf naar de rechter kwam: de straffen gingen van een werkstraf van 50 uren tot 4 maanden cel en 8.000 euro boete, negentienden met uitstel.

Alle beklaagden werden betrapt ofwel op het Ostend Beachfestival of Retro Beach in Oostende, ofwel op Beachland in Blankenberge. Op alle festivals hanteerde de politie een strikte nultolerantie op het bezit van drugs, en dat werd ook aangekondigd. Op Beachland was het zelfs zo dat de feestvierders hun drugs aan de ingang van het festival vrijwillig konden deponeren in boxen, en geen vervolging riskeerden. Dat was niet zo in Oostende. Eenmaal binnen het terrein voerde de politie, zowel in uniform als in burger, tal van controles uit. Er werden op voorhand afspraken gemaakt met het parket: indien het om zeer kleine hoeveelheden drugs ging, en ook niet álle soorten drugs, en indien het duidelijk was dat het drugs was voor eigen gebruik, konden de betrapten er vanaf komen met een geldboete. “Die boetes bedroegen meestal 100 tot 175 euro en konden onmiddellijk aan de betaalterminal bij de politie vereffend worden”, legde de procureur uit. “Wie dat niet kon kreeg een overschrijvingsformulier mee met een uiterste betaaldatum. Wie dan nog niet betaalde, werd gedagvaard.” Zes belaagden kregen dankzij hun aanwezigheid en excuus een werkstraf van 50 uren. Vier anderen, die betrapt werden met zwaardere drugs, kregen 8.000 euro boete, negentienden met uitstel. De overige tien die hun kat stuurden naar de rechtbank kregen 3 of 4 maanden cel, en 8.000 euro boete, negentienden met uitstel.

Onleesbaar door bier

Bij de rechter regende het alvast flauwe excuses, waarom ze hun oorspronkelijk boete op het festival zelf niet betaalden. Michael C. uit Zulte gaf de rechter de origineelste verklaring. Op Ostend Beach had hij 0.2 gram cannabis bij. “Ik wou zeker betalen maar het overschrijvingsformulier was onleesbaar geworden. Ze zat een gans weekend in mijn strandshort mevrouw de rechter, maar door het vele bier en het feesten kon ik er niks meer van lezen.” Cal M. had naast cannabis dan weer een flesje poppers bij zich. “Als je die samen gebruikt met cannabis hebben ze een versterkend effect, en belandt dit in de bloedsomloop. Blijkbaar is dat vooral goed om een langere roes te hebben bij seksuele betrekkingen. Mijn cliënt had gewoon zin in nog een extra feestje op het strand”, knipoogde zijn advocaat. In maart komen nog eens zes beklaagden voor dezelfde feiten voor de rechter.